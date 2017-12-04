Karşıyaka’nın Filizleri’ne büyük onur

Sertifika İspanya’da, törenle verildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında gösterilen “Karşıyaka’nın Filizlerini Geleceğe Hazırlıyoruz-Her Apartman ile Bir Öğrenci Okutuyoruz” projesine bir büyük onur da Birleşmiş Milletler’den (BM) geldi. Belediyenin organizasyon gücü ve halkın örgütlenme becerisi ile üniversite öğrencilerine karşılıksız burs imkanı sağlayan proje; BM Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) tarafından 5 kıta, 30 ülke ve 150 şehre “Uygulanabilir Örnek Proje” olarak gösterildi. Filizler, iki yıl önce de Avrupa Kamu Sektörü Ödüllerinde, “Avrupa’nın En İyi Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilmişti.

Kalkınma Programı’na 5 kıta 30 ülkeden 150 şehir katıldı. Yapılan elemeler sonucunda Karşıyaka’nın Filizleri Projesi en iyiler arasında yerini aldı. Sertifika töreni İspanya’nın Vitoria kentinde yapıldı. Belediye adına orada bulunan ekip, sertifikayı ORUFOGAR Başkanı Abdessamad Sekkal’den aldı. Sekkal, projenin halkı örgütlemek ve yönetim sürecine katmak adına önemli bir hizmet çalışması olduğunu kaydetti.

“Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak adına, toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyoruz” diyen Başkan Akpınar, “Apartmanları, esnafı, sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek ihtiyaç sahibi üniversitelilere burs sağlıyoruz. Şu ana kadar 600’den fazla üniversitelimiz bu projeden faydalandı, faydalanıyor. Sayımızı daha da artıracağız. Bu çabamızın ödüllendirilmesi bizim için büyük onur. Projeye destek olan ve öğrenci okutan tüm Karşıyakalıları kutluyorum” şeklinde konuştu.