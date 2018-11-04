Karşıyaka'nın ‘Kadına Saygı Müzesi' açıldı

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nı gelecek nesillere taşımak adına baştan sona yenileyen Karşıyaka Belediyesi, simge anıtın altındaki boş alanı da cumhuriyet tarihine yön veren ve tarihte iz bırakan kadınlar anısına, ‘Saygı Müzesi'ne dönüştürdü. Yapımı tamamlanan müze, görkemli bir törenle açıldı. Başkan Akpınar, “Bu eser yüz yıllar boyunca yaşayacak” dedi.

Karşıyaka'nın simgesi olan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın alt kısmındaki 110 metrekarelik boş alanda oluşturulan ‘Kadına Saygı Müzesi' muhteşem bir törenle halkın kullanımına açıldı. Anayasa Meydanı'ndaki törende ilk olarak Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası ve belediyenin çok sesli korosu sahne aldı. 20 dakikalık müzik ziyafetinin ardından anıtı ve müzeyi tanıtan kısa filmler izletildi. Açılış kurdelesini hep birlikte kesen konuklar, sonrasında müzeyi gezerek, cumhuriyet tarihine yön veren eşsiz kadınların hikayesine tanık oldu.

Törene üst düzey katılım

Törene; CHP Parti Meclisi Üyesi ve milletvekili Sibel Özdemir, milletvekilleri Kani Beko ve Gürsel Erol, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Aysel Çelikel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan, eski Bakan Yaşar Okuyan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karşıyaka'nın ilk kadın belediye başkanı Şebnem Tabak, müzede yer alan ‘ilk' kadın ticaret odası başkanı Fidan Aydın, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı.

"Yüzyıllar boyu yaşayacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiyemizin göz bebeği Karşıyaka'da, çok önemli bir açılışı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Anıtımızda geçmişin getirmiş olduğu yıpranmışlıklar hepimizi çok derinden üzüyordu. Ulu önderimizin maneviyatını koruyacaksak, Atatürk'ü yok etmeye çalışan zihniyetle mücadele edeceksek, yüzyıllar boyu yaşayacak bir anıt yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Biz bugün herkesin huzurunda Atamıza saygımızı bir kez daha gösteriyoruz. Bu anıtı, hem İzmirlilere hem de İzmir'e dışarıdan gelenlere sunuyoruz” diye konuştu.

“Kadınımız bu saygıyı hak ediyor”

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Saygı Müzesi'nin, görev sürecinde hayata geçirdiği en önemli projeler arasında yer aldığını söyleyen Akpınar, şöyle devam etti: “Kadınımız bu saygıyı hak ediyor. Çocuklarımız, genç kızlarımız, bu müzede Türkiye'nin kuruluş mücadelesinde yer alan kadınların kim olduğunu öğrenecekler. Kara Fatma'nın kim olduğunu, İdil Biret'in, Suna Kan'ın kim olduğunu öğrenecekler. Bu toprakları korumak için şehit düşen kadınları ve daha nice kahramanları tanıyacaklar. İşte Türk kadını budur. Çalışkanlığıyla, hayata kattığı tüm değerler ile baş tacımızdır. Bu anıt ve müze, görev sürem içinde yaptığım en anlamlı işlerden bir tanesidir. Bu yolda bana destek olan çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”

"Anadolu kentlerinde yaşatılması gerekiyor"

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bize emanet ettiği cumhuriyet hayallerimizi gerçekleştirmiştir. Bu anıt gerçekten çok değerli. Yaşamıyla bize örnek olan kadınların bulunduğu müze var burada. Bu iki eserin açılmış olması çok önemli. Bu müzenin benzerinin Anadolu kentlerinde yaşatılması gerekiyor. Bu açılış, temel değerlerimizi koruyup onlar uğruna mücadele etmemiz gerektiğini tekrar hatırlattı” dedi.

En değerli buluşma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Aysel Çelikel de, “Böyle mutlu bir günde burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Bu toplantı bugüne kadar katıldığımız yüzlerce toplantı içinde en değer taşıyanıdır. Bu özgürlüğe, demokrasiye, kadın haklarına katkıda bulunmuşsak bu yapılabilecek en onurlu ikramdır. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a şükranlarımı sunuyorum. Kadın haklarına saygı aslında insan haklarına saygıdır” ifadelerini kullandı. ADD eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan da şöyle konuştu: “Burada bulunmaktan çok mutluyum. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyorum. Kadın hakları, demokrasi gibi değerlerin hepsi cumhuriyetle mümkündür. Cumhuriyet devrimi aydınlanmadır. O hareket olmasa biz hiçbir şey yapamazdık. Bu müze İzmir'e ve Karşıyaka'ya çok yakıştı. Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Şebnem Tabak da konuşmasında “Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yattığı topraklarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ziyaret ettiği Karşıyaka Spor Kulübü'nün olduğu ilçede, belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum. Karşıyaka'nın ilk kadın belediye başkanı olduğum için Atatürk'e minnet duyuyorum” diye konuştu.

Müzede neler var?

Kadına Saygı Müzesi, Karşıyaka'nın simgesi anıtın altındaki 110 metrekarelik alanda oluşturuldu. Kolon araları yanmaz malzemeler ile kapatıldı. Müze içine akrilik kaplama yapıldı, özel aydınlatmalı çerçeveler kullanıldı. Müzede, cumhuriyet tarihine yön veren ve o dönemden günümüze kadar tarihte iz bırakan yaklaşık 100 kadına ve onları ölümsüzleştiren hikayelerine yer verildi.