Karşıyaka’nın projeleri 3,5 milyonluk hibe kazandı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çalışmalarımızın resmi kurumlarca desteklenmesi, doğru işler yaptığımızın da kanıtıdır” dedi.

Hem ulusalda hem de uluslararası alanlarda 4 yıldır önemli proje ve yatırımlara imza atan Karşıyaka Belediyesi, hayata geçirdiği hizmetlerde yerli ve yabancı resmi kurumlardan da destek aldı. Başta Güneş Tarlası, Çevrimiçi Karşıyaka, Bilim Şenliği, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Dezavantajlı Gençlerin Sosyal Uyumu gibi projeler olmak üzere 10’un üzerinde yatırım için toplamda 3,5 milyon lira hibe sağlandı.

Proje ve yatırımlara destek veren resmi kurumlar arasında; İzmir Kalkınma Ajansı, İngiltere Birleşik Krallık Refah Fonu, Türkiye Belediyeler Birliği, Uluslararası Herkes İçin Sağlık Derneği, TÜBİTAK, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı yer aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çalışmalarımızın resmi kurumlarca desteklenmesi, doğru işler yaptığımızın da kanıtıdır” dedi.

Başkan Akpınar, “4 yılda ulusal ve uluslararası alanda onlarca etkinliğe imza attık. Bu projelerimizin yerli ve yabancı resmi kurumlarca desteklenmiş olması memnuniyet verici. Bu hibeler hem yeni projeler için bize güç veriyor hem de yeni yatırımlar için teşvik ediyor. Çalışmalarımıza, bu şekilde, artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.