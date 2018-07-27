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27 Temmuz 2018 16:16

Karşıyaka’nın yaz kurslarına büyük ilgi

Karşıyaka Belediyesi’nin çocuk ve gençler için açtığı yaz kursları büyük ilgi görürken 21 farklı branştaki kurslara yaklaşık 7 bin kişi kayıt yaptırdı.

Karşıyaka’nın yaz kurslarına büyük ilgi

27 Temmuz 2018 16:16


Çocuk ve gençleri yaz aylarında kültür, sanat ve sporla buluşturmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, toplam 21 branşta kurs açtı. Okulların kapanmasının ardından başlatılan yaz okullarına yaklaşık 7 bin kursiyer katıldı. Yaz tatilinde hem eğlenmek hem de yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler özellikle spor kurslarına büyük ilgi gösterirken, en çok talep gören branş da ‘yüzme’ oldu.


Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları kapsamında yüzmenin yanı sıra; basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, bale, kano, judo, masa tenisi ve hentbol kursları gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde de Latin dansları ile akıl ve zeka oyunları gibi çeşitli branşlarda eğitimler veriliyor. Kurslar Karşıyaka Belediyesi’ne ait 10 farklı tesiste yapılırken, kayıtlar da devam diyor.


Çocukların ve gençlerin gelişimi için bütün imkanları kullandıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için çalışıyor, tatil dönemlerini nitelikli etkinliklerle geçirmelerini istiyoruz. Bu anlayışla, her yıl olduğu gibi yine dopdolu bir programla yaz kurslarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla en güzel ve kaliteli hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” dedi.




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