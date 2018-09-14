Karşıyaka'nın ‘Yaz Okulları'na renkli final

Birbirinden renkli gösterilerin sergilendiği törende, öğrencilere katılım belgeleri de verildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukları kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Yaz Okulları' bu yıl 7 bin öğrenciye ulaştı. Yüzmeden jimnastiğe, satrançtan dramaya kadar 21 farklı branşta gerçekleşen kurslara 10 farklı tesis ev sahipliği yaptı. 3 ay boyunca hem eğlenen hem öğrenen çocuklar, kapanış töreninde de yeteneklerini sergileme imkanı buldu.

Yeteneklerini sergilediler

Hasan Türker Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen tören, halk oyunları grubunun gösterisiyle başladı. Ardından artistik jimnastik kursuna katılan çocuklar yeteneklerini sergiledi, futbol branşı öğrencileri gösteri maçında forma giymenin heyecanını yaşadı. Başarılı performanslarıyla büyük alkış alan kursiyerlere, katılım belgeleri de verildi. Törende ayrıca, Bolu'daki turnuvadan dereceyle dönen Karşıyaka Belediyesporlu jimnastikçilere ödülleri takdim edildi.

“Her şey çocuklar için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yaz okullarımızla çocuklarımızın güzel bir tatil geçirmesini sağladık. Çocuklarımıza bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum, hepsini tek tek kutluyorum. Önümüzdeki sene branş sayımızı artırarak, daha da kalabalık olarak yaz okullarımızı devam ettireceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceğiz. Her şey çocuklarımız için” dedi.