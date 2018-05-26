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26 Mayıs 2018 11:09

Karşıyaka’nın yüzme havuzu çok sevildi

Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan yarı olimpik kapalı havuz, her yaştan yüzme tutkunlarının gözdesi oldu.

Karşıyaka’nın yüzme havuzu çok sevildi

26 Mayıs 2018 11:09

10 ay önce hizmete açılan modern tesisten yaklaşık 29 bin kişi yararlandı.


Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük beğenisini kazandı. Tesisin abone sayısı, geçen Temmuz ayından bugüne 750’ye ulaştı. 11 bin özel ders öğrencisi düzenli kurslara devam ederken, 17 bin spor okulu öğrencisi de yüzmenin keyfini doyasıya yaşadı. Havuzdan 50 özel engelli sporcu da faydalandı.



Halka açık


Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafında yer alan tesiste, yüzme ve su topu takımları da antrenman yapma imkanına kavuştu. Bireysel veya aile üyeliği ile halka açık olan, özel yüzme dersleri de verilen havuza 0232 363 23 89 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza; teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle İzmir’in sayılı yüzme tesislerinden birini kazandırdık. Geçen Temmuz ayında hizmete giren havuzumuzda tüm yurttaşlarımıza en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunuyoruz. Hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.




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