Karşıyaka’ya ilk kapalı yüzme havuzu

Açılış törenine Karşıyakalılar büyük ilgi gösterdi. Başkan Akpınar “İnanıyorum ki bu tesiste geleceğin olimpiyat şampiyonları yetişecek” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesindeki 1912 Zühtü Işıl Spor Salonunun ön kısmında yer alan havuzun üzerini kapatarak muhteşem bir yüzme tesisine dönüştürdü. Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzu olan tesis, kısa süre önce kapılarını açtı. Son teknolojiler kullanılarak inşa edilen ve engelli kullanımına da uygun olarak tasarlanan havuz, hem spor camiasından hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Törenle hizmete açıldı

Alanında İzmir’in en modern tesislerinden biri olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, çocuk ve yetişkinlere yönelik yüzme kurslarının yanı sıra abonelik sistemiyle halka da açıldı. Kısa zamanda büyük ilgi gören tesisin resmi açılışı ise muhteşem bir törenle yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğindeki törene, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı. Açılış öncesinde Belediye Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Açılış kurdelesini çocuklar ve mahalle sakinleri birlikte kesti.

“Yüksek binalar değil, spor alanları istiyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza, yüzme ve su sporlarında çağ atlatacak bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kentimizin kapalı havuz ihtiyacını; teknolojik donanımı, güvenliği ve konforuyla fark oluşturacak muhteşem bir tesisle gidermiş olduk. Hem halkımıza hem de sporculara hizmet veriyoruz. İnanıyorum ki bu tesiste geleceğin olimpiyat şampiyonları da yetişecek. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, altındaki jimnastik, eskrim, okçuluk ve masa tenisi salonları ile Karşıyaka’nın Efsaneleri-Erol Baş Spor Tesisleri ile bu bölgeyi spor adası yaptık. Karşıyakamızda yüksek katlı binalar değil, spor alanları istiyoruz. İlgili bakanlıkların da bu hassasiyete göre çalışmasını arzu ediyoruz” dedi.

Akpınar’a teşekkür

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran ile Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk de böyle bir tesisi Karşıyaka’ya kazandırdığı için Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür etti.