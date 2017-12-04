Kasım ayı zeytinyağ ihracatında yüzde 130’luk rekor artış

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2017/18 sezonunun başladığı süreçte, 2016/17 sezonu ile 2017/18 sezonu hedeflerini paylaştı. Kordon’daki Etçibaşı Restoran’da düzenlenen “Basınla Sohbet Toplantısı”na Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er’e EZZİB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

İhracatta yüzde 130 artış

Toplantıda konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, kasım ayı ihracat rakamlarında yüzde 130 artış olduğunu belirterek, “Kasım ayı zeytinyağ ihracatımız geçen yıla göre 5,5 milyon ton ile yüzde 130 artış kaydetmiştir. Bu artışın asıl sebebi Türkiye’deki istikrarlı üretim, fiyat genel seviyesinin dünyayla entegre olması ve genel fiyatların Avrupa ile dünya fiyatlarıyla uyumlu hale gelmesinden dolayı ihracatımız artmıştır. Geçen sene ihracatımız 45 bin ton olarak gerçekleşti, bu seneki hedefimiz de baya iddialı bir rakam 100 bin ton olarak koyduk. Bu hedeflerin ilk sinyallerini bu Kasım ayında almış bulunuyoruz. İnşallah bu 100 bin tonu gerçekleştiririz. Zeytinyağı ve zeytin ihracatında da 80 bin ton bir hedef koyduk. Bunları gerçekleştireceğimizi umut ediyorum” dedi.

“İhracata verilen destekler yüzde 100 artırılmalı”

İhracat desteklerinin bundan 3 yıl önce dolar bazındayken Türk Lirasına dönüştürülmesiyle bir miktar azalma olduğunu dile getiren Davut Er, “Bakanlığımızdan zeytin ve zeytinyağı ihracatına verilen desteklerin yüzde 100 artırılmasını talep ediyoruz. Çünkü kutulu ve ambalajlı Türk markası olarak dünya raflarında kalabilmemiz için gerçekten buna ihtiyaç var. Bu konuda bakanlık nezdinde zaten girişimlerimiz var. Türk zeytin ve zeytinyağının dünya raflarında sürekliliği ve devamlılığı ancak bu desteklerle olabilecektir. 2023 hedeflerinde bizim beklediğimiz büyük bir rekolte var. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin beklenmektedir. Bu önemli bir rekoltedir. Bu rekolte eğer gerçekleştiği zaman bu, hem ihracatı hem de iç tüketimi artıracaktır. İhracat da sabahtan akşama yapılan bir icraat değildir. Önceden tanıtım faaliyetleri ile mutlaka ihracatın desteklenmesi ve sürdürülebilir olması lazım. Bunun aksi durumda çiftçi ve üreticimiz mutlu olmaz. Herkesin mutluluğu tüm sektörlerin el birliğiyle çalışarak, bu ürünün ihracatından ve tüketiminden geçer” diye konuştu.

2017/18 hedefi 80 bin ile 100 bin ton

Türkiye’nin Sofralık zeytin üretiminde dünya ikincisi olduğunu ancak sevindirici bir gelişme olarak zeytinyağ üretiminde de ilk beşten ikinci sıraya yükseldiklerini dile getiren Er, “Bu sene zeytinyağ üretiminde de dünya ikincisi durumundayız. Zeytinyağ üretiminde ilk beşteydik. Bu sene diğer ülkeler geriledi ama biizm şanslı yılımız, üretimimiz iyi gözüküyor. Bizim en büyük iharcatımız ABD, İspanya ve İtalya, Japonya Brezilya ve diğer ülkeler yer alıyor.Sofralık zeytinde Almanya, Irak, Romanya, Bulgaristan diye devam ediyor. Yıllara ve konjoktüre göre bu ihracat yön değiştirebiliyor. Fakat en önemli şey; pazarların sürekli ve sürdürülebilir olması için hem desteklerin hem de ihracatçımız zaten can sipare çalışıyor. Sevindirici bir haber, dünyada 100’ün üzerinde ülkeye şu anda sektörümüz ihracat yapıyor” ifadelerini kullandı.

2016/17 sezonunda 45 bin ton zeytinyağ, 60 bin ton sofralık zeytin üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Davut Er, 2017/18 sezonunda 80 bin ve 100 bin ton olarak hedef belirlediklerini söyledi.

“Markalı ve ambalajlı ürünlerle dünya raflarında sürekli olmalıyız”

Dünya raflarında zeytinyağının kutulu satımını da değerlendiren Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kutulu olması için yağın olması lazım, süreklilik gerekiyor. Raflara girmek o kadar kolay değil, dünya raflarında birçok ihracatçımız çıkmak zorunda kalıyor. Bu da hem Ekonomi Bakanlığımızın verdiği destekle hem de ihracatçımızın verdiği desteklerin heba olması demek. Sürekli aynı raflarda, aynı market zincirlerinde kalmalıyız ki dünya pazarlarında marka olabilelim. Asıl hedef bu olmalı, ihracatçı birliğinin asıl hedefi markalı ve ambalajlı ürünleri artırmaktır. Bu dökmenin yasaklanması anlamına gelmiyor, en iyi fiyata her türlü malın ihraç edilmesi lazım. Üreticinin de gelir seviyesinin yüksek tutulması için ihracat gereklidir.”