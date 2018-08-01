Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri 18 yıldır Türkiye’de uyguladıklarını kaydetti.

Teknoloji ve hasta memnuniyeti odaklı uygulamalarıyla sektörde hizmet sunan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 18 yılı geride bıraktı. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu ve Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu tarafından 2000 yılında İzmir’de kurulan hastane, çağın gerektirdiği tanı ve tedavi hizmetlerini uzman kadrosuyla birlikte binlerce kişiye ulaştırdı.

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri Türkiye’de uyguladıklarını kaydetti.

Sadece yüksek teknolojinin yeterli olmadığını da vurgulayan Kaşkaloğlu, gelişen teknolojinin getirdiği kolaylıklara paralel olarak bu teknolojiyi kullanan hekimlerin de öneminin arttığını söyledi. Kendisinin özel hastane sahibi olmasına rağmen, her zaman doktor kimliğini ön planda tuttuğunu hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Her zaman önce tıbbı ve hasta mutluluğunu ilk hedef olarak belirledik. 40 yılı aşan mesleki deneyimimle birlikte, güven ve kaliteyle anılan bir marka bilinirliği oluşturmayı başardık” dedi.

Sağlık sektöründe başarılı olmak kadar başarılı kalabilmenin de önemli olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu, bu başarının sırrının özverili bir ekip çalışmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

Teknoloji ve uzmanlık ön planda

Günümüzde hastaların da çok bilinçlendiğini belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastalar, en iyi hizmeti alabilmek için hem yüksek teknoloji arıyorlar; hem de konusunda uzman hekime tedavi olmak istiyorlar. Burada uzmanlaşmanın önemi de ortaya çıkıyor. Göz gibi küçük bir organda bile farklı uzmanlık alanları var. Kimi hekim katarakt ameliyatında branşlaşırken; kimi hekim ise retina ve lazer konusunda uzmanlaşıyor. Teknoloji, insanın önemini azaltıyor gibi görünse de, aslında tam tersi bir durum geçerli. En son teknolojiyi o alanda en çok deneyim yapmış ve ustalaşmış göz doktoru daha başarılı bir şekilde kullanıyor. Ameliyatlar süre olarak da çok kısaldı. Ama sürenin kısa olması ameliyatı basitleştirmez; yalnızca teknolojiye bağlı olarak hastanın konforunu artıracak bir avantaj sağlar” diye konuştu.