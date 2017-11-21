Tarihi 17. Yüzyıla kadar uzanan, kağıt ve deri gibi malzemelerin kesilip üç boyutlu düzenlenmesiyle yaratılan Kat’ı sanatı Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi’nde düzenlenen kurs ile günümüze taşınıyor. Osmanlı sanatında büyük yer tutan sanatı öğrenmek için Merkeze akın eden Bucalı kadınlar, tarihten gelen öğretilere hünerli elleriyle hayat verirken, unutulan sanatları yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. En küçük tablonun en az 6 ayda tamamlanabildiği sanata gönül verenler arasına Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın eşi Ahu Piriştina’da yer alıyor.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak için yoğun mesai harcayan Buca Belediyesi, tarihi 17. Yüzyıla kadar uzanan Kat’ı sanatını ücretsiz hobi kursuyla canlandırıyor. Kağıt ve deri malzemelerin kesilip, büyük bir dikkat ve sabırla işlenmesiyle üç boyutlu olarak oluşturulan Kat’ı eserleri Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi’nde açılan kursta yaşatılmaya çalışılıyor.

Zaman, sabır, incelik ve dikkatin sanatı olarak da bilinen Kat’ı sanatını öğrenmek isteyen Bucalı kadınlar, Merkezde açılan ücretsiz kursa yoğun ilgi gösteriyor. Haftada üç gün, 09.30-16.30 saatleri arasında 6 ay süresince verilen ücretsiz Kat’ı sanatı kurslarına katılan Bucalı kadınlar, eğitmenleri eşliğinde yok olmaya yüz tutmuş bir sanatı yeniden yeşertiyor.

Ahu Piriştina da bu kurslara katıldı

Buca Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle açılan kat-ı kursuyla muhteşem eserlere imza atan kadınlar, uzun ve özenli çalışmalarıyla değerli bir sanatı tüm ihtişamıyla ortaya koyuyor. Tablolarında birbirinden muhteşem renk ve desenlere yer veren kursiyerler tarihten gelen öğretilere hünerli elleriyle hayat veriyor.

En ufak bir eserin tamamlanmasının 5-6 ayı bulduğu çalışmalara katılan Bucalı kadınlar Buca Belediyesi’nin kendilerine terapi gibi gelen sanat kursları düzenlemesinden büyük memnuniyet duyuyor. Bucalı kadınlar, temizlik, yemek, çamaşır uğraşlarından sonra Merkez’e gelerek değerli bir sanatı öğrenmenin kendilerine huzur verdiğini belirtiyor.

Kat-ı sanatının muhteşem örnekleriyle Buca Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl açtığı sergide tanışan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın eşi Ahu Piriştina da bu tarihi sanatı öğrenmek için Merkez’in kurslarına katılanlar arasında. Büyük bir sabırla tablosunu işleyen Ahu Piriştina, yıllar içinde kaybolan bir sanatı öğrenip, yaşatmak için çalışıyor.