Katar ile Serbest Ticaret Anlaşması Türk ihracatçılarını mutlu etti

İki ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engelleri kaldıran Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye ile Katar arasında, "Uluslararası Ürün Fuarı" öncesinde imzalanmasının çok isabetli olduğunu ve Türk firmalarına tarihi bir fırsat sunduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçı firmaları Katar’daki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

"Katar Uluslararası Ürün Fuarı" öncesinde iki ülke merkez bankalarının Para Takas Anlaşması yaptığını da hatırlatan Eskinazi, "İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması yanında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması çok kısa süre önce imzalandı. Katar, Türkiye’de 15 milyar dolar yatırım kararı aldığını tüm dünyaya duyurdu. Türkiye ile Katar arasında imzalanan Para Takas Anlaşması iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden ticareti kolaylaştıracak. Türk ihracatçılarımız Katar Uluslararası Ürün Fuarı’na katılarak ya da bu ülkeye yoğunlaşarak bu avantajlı iklimi fırsata dönüştürebilirler" diye konuştu.

Katar’a ihracat 636 milyon dolara yükseldi

Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan, Uluslararası Ürün Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri gerçekleştirecek. Fuar; tarım, gıda, sanayi ve taşımacılık sektörleri başta olmak üzere tüm firmaların katılımına açık olacak.

Katar’ın düzenlediği, Uluslararası Ürün Fuarına 5 Haziran 2017 tarihinde komşuları tarafından Katar’a karşı uygulanmaya başlanan ambargo sonrasında Katar’a destek olan Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Irak, Kuveyt, Fas, Umman, Tacikistan, Pakistan ve Tunus davet edildi.

Öte yandan, Türkiye’den Katar’a yapılan ihracat 2018 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 93’lük artışla 330 milyon dolardan, 636 milyon dolara yükseldi. Katar’a ihracatta Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü, 118 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Elektrik-Elektronik Sektörü ve Kimya Sektörü 75’er milyon dolarlık dışsatım ile zirve ortağı oldu. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü ise; 45 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.