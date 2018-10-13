Katar'a ihracatta yeni hedef 1 milyar dolar

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar, ihtiyaç duyduğu her şeyi Türkiye'den karşılıyor. Türkiye'nin Katar'a yaptığı ihracat 2018 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 85'lik artışla 707 milyon 12 bin dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'nin 2018 yılı sonunda Katar'a ihracatta 1 milyar dolar barajını aşmayı hedeflediğini kaydetti.

8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Katar'a ambargo sürecinde dostluk elini uzatan ülkelerin davetli olduğu 1.Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye 26 firma ile katıldı.

Katar ithalatı yoğun bir ülke

Türkiye ile Katar arasında kısa süre önce Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını ve "Katar Uluslararası Ürün Fuarı" öncesinde iki ülke Merkez Bankalarının Para Takas Anlaşması yaptığını hatırlatan Celep, "İki ülke arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Katar, 3 milyonluk bir ülke olmakla birlikte ithalatı yoğun bir ülke. Katar'a, gıda, sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolar ihracat yaptığı ülkeler listesine Katar'ı da ekleyeceğiz. "Uluslararası Ürün Fuarı" bizleri bu hedefe taşıyan organizasyonlar biri olacak" şeklinde konuştu.

"Dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızlı bir gelişme gösteriyor" diyen Celep sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir işbirliği ve eş güdüm bulunuyor. İhracatımızdaki yüzde 85'lik artış yanında, müteahhitlik firmalarımızın Katar'da aktif olmaları gurur verici. Katar, 2022 Dünya Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Yeni yatırımlar yapacaklar, burada Türk müteahhitlerini yeni fırsatlar bekliyor. Bunun tüm sektörlere yansıması umudunu taşıyoruz."

Katar ve Türkiye karşılıklı samimiyetini gösterdi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise 5 Haziran 2017 tarihinde başlayan ambargo sonrasında Katar'a ilk dostluk elinin İzmir'den uzatıldığını, 6 Haziran'dan itibaren İzmir'den kalkan hava kargo uçakları ile Katar'a gıda sevkiyatı yapıldığını, Katarlılarda bu nedenle Türkiye'ye yönelik sevginin tavan yapmış durumda olduğunu kaydetti.

Abluka kararı sonrası bir aylık dönemde İzmir'den Katar'a 60 hava kargo uçağı ve bir gemi dolusu gıda malzemesinin gönderildiği bilgisini veren Girit, "Katar'a İzmir'den yumurta, tavuk eti, balık, süt ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri gönderdik. Katar'a uzattığımız dostluk eli karşılıksız kalmadı. 2016 yılında 421 milyon dolar olan ihracatımız, 2017 yılı sonunda yüzde 50 artışla 630 milyon dolara çıktı. 2018 yılı sonunda ise; Katar'a ihracatımızın 1 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Daha da önemlisi 2018 yılında Türkiye, ekonomik dar boğaza girmişken en büyük yabancı yatırım Katar'dan geldi. Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım kararını açıkladı. İki ülke karşılıklı olarak samimiyetini gösterdi. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası sürecinde tercihlerinin Türk ürünleri olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Katar Uluslararası Ürün Fuarında Türkiye'yi en üst düzeyde Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur temsil etti. Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ve Katar Çevre Bakanı Ahmed Amer Al Humaidi ile birlikte fuarı ve Türk stantlarını ziyaret eden Batur, Türkiye-Katar İş Forumuna da katıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Doha Ticaret Müşaviri Burak Güreşci'de Ticaret Bakan Yardımcısı Batur'a eşlik etti.

Türkiye-Katar İş Forumu'nda konuşan Batur, iki ülkenin ekonomik ilişkisinin yanı sıra dostluğunun çok önemli olduğunu ve 2018 yılında yakalanan ivmeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını, kazan-kazan ilkesiyle hareket edildiğini ifade etti. Fuara; Azerbaycan, Cezayir, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Pakistan, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Umman ve Ürdün'den toplam 365 firma katılırken, ziyaretçi sayısı 10 bini aştı. 54 metrekarelik Türkiye standında fuar süresince; kuru meyve, zeytin, zeytinyağı, soslar ve turşu tadımı yaptırıldı, sektörel broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Ayrıca, Türkiye'den getirilen ebru sanatçısı Garip Ay ve kum sanatçısı Veysel Çelikdemir performans sergiledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih İşliel, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Demirci, Hasan Yılmaz ve Sıdık Demircan da Katar Uluslararası Ürün Fuarını ziyaret eden isimler arasında yer aldı.