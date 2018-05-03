Katil kocaya müebbet hapis cezası

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Yahya Cengiz Küçük, yaşamını yitiren Işık İkizoğlu’nun yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, Dikili Kadın Platformu üyeleri, İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Güler de takip etti. Mahkemede iddia makamı, bir önceki celsede verdiği mütalaa doğrultusunda karar verilmesini, yani sanığın ‘canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğine ve cinayeti tasarlayarak işlediği yönünde yeterli delil olmaması’ gerekçesi ile sadece ‘kasten öldürme’ suçlaması ile müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa verilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, İkizoğlu’nun avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz ve Güntekin Yıldırım, bir önceki duruşmada belirttikleri beyan doğrultusunda sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep ederek, sanığın ‘tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme’ suçlaması ile cezalandırılmasını istedi. Mahkemede konuşan Işık İkizoğlu’nun annesi Fatma Füsun Cebeciler de takdiri indirim uygulanmamasını talep ederken, abla Başak İkizoğlu, “Vahşice işlediği bu cinayet nedeniyle en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

"O an şuurumu kaybettim, çok pişmanım"

Sanık Yahya Cengiz Küçük’ün avukatı Emin Uz ise, cinayette tasarlayarak öldürme unsurlarının oluşmadığını, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini ve çok pişman olduğunu ifade etti. Son sözü sorulan sanık Küçük, “Ben bu olayı kızımı oradan almak için oradan kurtarmak için yaptım. O anda şuurumu kaybettim. Çok pişmanım, ben böyle bir insan değilim. Karar sizlerindir” dedi.

Mahkeme, Küçük’ün ‘kasten insan öldürme’ suçlaması ile ‘müebbet hapis’ cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, kararda haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Mahkeme öncesi Bergama Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Dikili Kadın Platformu ve İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal tarafından okunan basın açıklamasında, “15 Mayıs 2017 tarihinde vahşi bir cinayete tanıklık ettik. Işık İkizoğlu eski eşi tarafından boşanmasına rağmen tacize ve şiddete maruz kalarak katledilmiştir. Defalarca emniyet güçlerine bildirmesine rağmen onu duymazdan gelen sistem, Işık’ın vahşice katledilmesine göz yummuştur. Bugün ülkemizde kadın katliamları yaşanıyor. Şiddet artıyor, emeğimiz sömürülüyor. Işık’ın davasında olduğu gibi namus cinayetine çevirmeye çalışan kocanın karşısındayız. Hak edilen cezanın verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Öldürülen Işık İkizoğlu’nun kız kardeşleri de mahkeme öncesi birer açıklama yaptılar. Gözde İkizoğlu açıklamasında, “Bugün eski eşi tarafından hunharca işkence edilerek katledilen kardeşimizin beşinci duruşmasındayız. Katilin en ağır ceza ile bir anneyi, bir kadını öldürmekten daha çok bir toplumu katletmiş gibi cezalandırılmasını istiyoruz. Bir hiç uğruna aramızdan ayrılan tüm kadınların adına bu tip cinayetlerin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki iyilik kötülüğü alt edecek. Işık çok özel bir insandı. Onu ailesi olarak çok özlüyoruz” dedi.

İkizoğlu’nun diğer kardeşi Şafak Gökçer ise, “Amacımız gereken cezaların yaptırım güçlerinin artması ve başka canların bu kadar basitçe yanmamasıdır. Acımız çok büyük. Suçlunun en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü biz artık bir eksiğiz” dedi.