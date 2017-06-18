Katırcı, Ödemiş ilçe başkanlığına aday olacak

AK Parti’de uzun yıllardır siyasetin içinde olan, kadın kollarında yönetim kurulu üyeliği ve Ödemiş Belediye Meclisi ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini sürdüren Özlem Katırcı, ilçe başkanlığına aday olacağını ifade etti.

Özlem Katırcı, “Cumhurbaşkanımız ve partimizin yeniden genel başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Parti teşkilatlarımızda metal yorgunluğu var. Partimize yeniden enerji ve sinerji kazandırmak durumundayız. Halkımıza daha fazla eğileceğiz ve sorunlarını dinleyeceğiz’ şeklinde konuşmalarının ardından geçtiğimiz hafta da AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ da Ödemiş’teki iftar programında yaptığı konuşmasında benzeri konuları bahsetti. O saate kadar aday olmayı düşünmüyordum. Sayın vekilimiz Hamza Dağ’ın ‘Herkes elini taşın altına koyacak’ sözleri benim adaylık düşüncemi daha da perçinledi. Kadınlar bakan oluyor, milletvekili oluyor, belediye meclis üyesi oluyor da neden ilçe başkanı olmasın?’ dedim. AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığına aday olacağımı açıklıyorum. AK Parti’de uzun yıllardır görev yapıyorum. Parti içerisinde görev aldığım süreçte her referandum ve seçim süreçlerinde gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmalarda performansımızı yüksek tutmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu sinerji ve enerjiyi kendimde görüyor ve partimizde en başta küskünler varsa bunlarla görüşmeyi ve halkımızın sorunlarına daha fazla eğilmeyi kendime görev addediyorum. Bu nedenle Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında yapılacak ilçe kongresinde AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum” dedi.