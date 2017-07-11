Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Olay, bugün saat 1.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. aralarında husumet olduğu iddia edilen Mehmet K.’nın evine gitti. Burada ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, kısa bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. İbrahim K. yanında getirdiği bıçakla Mehmet K.’yı yaraladı. Bu sırada evde bulunan 42 yaşındaki Fatma Akta, kavgayı ayırmak isterken vücuduna gelen bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. Mehmet K. ve talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı İbrahim K. siyah bir otomobile binerek hızla evden uzaklaştı. Akşam saatlerinde arkadaşları ile parka oturmaya giden Akta’nın oğlu O.A.(20) eve döndüğünde annesini ve Mehmet K.’yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Akta, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet K.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akta’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri cinayet zanlısı İbrahim K.’yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.