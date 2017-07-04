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04 Temmuz 2017 15:03

Kavurucu sıcaklarda saç sağlığınıza dikkat

İnce ve kıvırcık telli saç yapısına sahip kişilerin güneş ışınlarından daha çok etkilendiğini belirten uzmanlar, aşırı güneş maruziyetinin saçları matlaştırdığını söyleyerek saç sağlığını korumanın yollarını anlattı.

Kavurucu sıcaklarda saç sağlığınıza dikkat

04 Temmuz 2017 15:03


Aşırı sıcakların gelmesiyle plajlarda adım atacak yer kalmazken, Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, kavurucu sıcaklarda saç sağlığını korumanın yollarını anlattı. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinin özellikle ince ve kıvırcık telli kişilerde daha çok görüldüğünü belirten Gülgör, “Güneş saçlarımızı matlaştırır, ışıltısını yok eder. Deniz, güneş ve sıcak birleştiğinde saçı yıpratarak cansız bir forma sokar. Deniz suyu yüksek oranda tuz içerir bu da saçlarımızı yıpratmaya en büyük etkendir. Saçları her gün yıkamadan dolayı da yağ dengesini kaybettirerek saç tellerinizin yıpranmasına davetiye çıkarıyorsunuz. Sık sık yıkamak yerine 3 günde bir yıkayarak. Her gün yıkamak zorunda iseniz şampuan kullanmadan yıkamanız daha uygun olacaktır” dedi.



Saçları korumanın yolları


Saçları güneşten korumak için önerilerde bulunan Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Gülgör, “Pamuklu ve mümkünse delikli şapkalar, pamuklu eşarplar ile koruma altına alabilirsiniz. Saç yapınıza uygun yağlar ve bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Saçlarınızı denize havuza girdiğiniz zaman toplayabilir, çıktıktan sonra duru su ile hemen yıkayabilirsiniz. Saçlarınız güneşten dolayı matlaşıp sertleşebilir, bunun içinde saç yapısına uygun sıcak yağ bakımları yapabilirsiniz” diye konuştu.



Uzun süren saç kaşıntıları


Aşırı sıcaklardan dolayı saç kaşıntılarının da fazla olabileceğine dikkat çeken Gülgör, “Tek bir sebebi olmayan kafa kaşıntısı için birçok neden sıralayabiliriz. Bu kullanmış olduğunuz günlük şampuan ve saç kremlerinden başlamak üzere seboreik dermatit, egzama sık sık yıkamak gibi sorunlara uzanabilmektedir. Dermotoloji doktoruna başvurmanız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.




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