Kaybolan engelli kadın bulundu

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde ikamet eden ve yüzde 65 engelli 54 yaşındaki Şevkiye Güner, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Engelli kadın eve dönmeyince durumdan şüphelenen yakınları jandarma ekiplerine başvurdu. Kadının kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma, Güner’in ikamet ettiği evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, engelli kadının yolunu kaybettiğini tespit eden jandarma ekipleri, arama çalışmalarını zeytinlik alana yöneltti. Güner’in bulunması için oluşturulan 25 kişilik arama ve kurtarma ekibinin titiz çalışması sonucu, engelli kadın kaybolmasının üzerinden 24 saat geçmeden bulundu. Şevkiye Güner, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.