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24 Ağustos 2018 17:34

Kaybolan papağanlarını bulana para ödülü

Foça’da yaşayan Ali Bozok ve Angelika Grobe çifti, evlat gibi sevdikleri papağanları evden kaçınca aramadık yer bırakmadı.

Kaybolan papağanlarını bulana para ödülü

24 Ağustos 2018 17:34

Çiftin para ödülü koyduğu papağanını tüm mahalleli aramaya başladı.


İzmir’in Foça ilçesinde yaşayan Ali Bozok ve Angelika Grobe çifti, sahiplendikleri ve Paşa ismini verdikleri papağana yıllarca gözü gibi baktı. Çiftin boşluğuna denk gelen bir anda Paşa evden kaçtı. Evlat gibi sevdikleri papağanın evden kaçtığını göre çift, büyük üzüntü yaşadı. Günlerce aramadık yer bırakmayan çift, Paşa’yı bulamadı.



Bulana para ödülü


Yaşadıkları olayı mahalleliye duyuran Ali Bozok ve Angelika Grobe, çareyi para ödülü koymakta buldu. "Aranıyor. Bulana 2 bin TL ödül" yazılı broşürleri ilçede her yere yapıştıran çift, "Bizim çılgın Paşa’mız bugün 2 farklı kişi tarafından bir kez görüldü. Evimizden 50 metre uzakta görülmüş, geç kaldık lütfen yardımcı olun" dedi.



Mahalleli papağan avında


Öte yandan, mahallede yaşayan gençler de çalılıklarda papağan avına çıktı. Gençlerden bazılarının papağanı gördüğü ancak yakalayamaması üzerine papağanın kaçtığı belirtildi.




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