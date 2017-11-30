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30 Kasım 2017 12:42

Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kayıp olan alzheimer hastası yaşlı kadın, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulundu.

Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını jandarma buldu

30 Kasım 2017 12:42


Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Düzce ilçesinde oturan alzheimer hastası 85 yaşındaki D.Ö.’nün, dün öğleden sonra kaybolması üzerine yakınları durumu Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Seferihiar İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma başlattı. Kaybolan yaşlı kadının evinin çevresinden başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren çalışma sonucu jandarma ekipleri, bugün 08.00 sıralarında Düzce Mahallesi’ndeki bir fabrika deposunun yakınlarında yaşlı kadını buldu. Jandarma ekipleri, yaşlı kadını hastaneye götürüp sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra ailesine teslim etti.




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