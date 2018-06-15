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15 Haziran 2018 16:18

Kaymakam Çetin ve Başkan Demirağ’dan jandarmaya bayram kutlaması

Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Çetin ve Başkan Demirağ’dan jandarmaya bayram kutlaması

15 Haziran 2018 16:18



İzmir-Foça Karayolunun Yeni Bağarası mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek bayramlaşan Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç eşlik etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Yurdumuzun güvenliği ve asayişi için çalışan, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesi için görev yapan Jandarma Komutanlığımızın çok kıymetli mensuplarına, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.




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