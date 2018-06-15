Kaymakam Çetin ve Başkan Demirağ’dan jandarmaya bayram kutlaması

İzmir-Foça Karayolunun Yeni Bağarası mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek bayramlaşan Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç eşlik etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Yurdumuzun güvenliği ve asayişi için çalışan, vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesi için görev yapan Jandarma Komutanlığımızın çok kıymetli mensuplarına, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.