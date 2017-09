Kaymakam Demiryürek’e veda yemeği

Urla Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile Kaymakam Sefa Demiryürek’e fahri hemşehrilik beratı verilirken, düzenlenen törende Demiryürek’e ayrıca kentin sembolik anahtarı armağan edildi.

Üsküdar’a atanan Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek için Urla’da bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe; emekli Genelkurmay Balkanı Hilmi Özkök, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Erol Çevik, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, eski Devlet Bakanı ve Urla Belediyesi Meclis Üyesi Yılmaz Karakoyunlu, eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, 22. Dönem Milletvekili Türkan Miçooğulları, emekli Korgeneral Cahit Sarsılmaz, İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Urla birim amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı. Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, ilçede geçirdiği süreyi anlatan kısa görüntünün ardından konuştu. Demiryürek, “Her gittiğim yerde vatandaşlarımızı bir arada tutmaya çalıştım. Hiç kimseyi ayırmadım. Hiçbir belediyeye siyasi olarak bakmadım. Görev yaptığım her yerde üç yıl değil ömür boyu kalacakmışım gibi hizmet etmeye çalıştım” dedi.

"Urla’yı ayrıca özleyip hatırlayacağım"

Kaymakam Demiryürek konuşmasına şöyle devam etti: “Üç yıl çok güzel günler geçirdim Urla’da. Bizi devlet bilip makamı çare bilip gelen herkesle elimden geldiğince, zamanım yettiğince görüşmeye çalıştım. Urla’yı ve Urlalıyı her yerde örnek gösteriyorum. Urla’yı ayrıca özleyip hatırlayacağım. Nefsimizi hiç etme mücadelesinde Allah hepimize yar ve yardımcı olsun. Urla çok önemli kişilere ev sahipliği yapıyor. Genelkurmay Başkanımız Hilmi Özkök, bakanlarımız, vekillerimiz, sanatçılarımız hep bu güzel kentte yaşamını sürdürüyorlar. İnşallah bende emekli olduğumda Urla’ya geri dönüş yaparım. Sivil toplum kuruluşlarıyla, birim amirlerimizle, muhtarlarımızla birlikte görev yapmaktan her zaman mutlu oldum. Ben burada çok kaliteli, işinin ehli yöneticilerle çalıştım. Şehit ve gazi yakınlarımız da bu gece burada. Biz görevimiz gereği anneler gününde annemizin yanında olamadık ama bütün Anneler Gününde şehit annelerimizle bir arada olduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman belediyelerle samimi iş birlikleri gerçekleştirdim ve bununda hiçbir zaman zararını görmedim, vatandaşımızda görmedi. Sayın Başkanımız Sibel Uyar ve ekibinden büyük bir samimiyetle işbirliği gördüm. Urla’nın daha güzel, vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları adına elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Sayın Başkan ve meclis üyelerinin ömrümün sonuna kadar saklayacağım bir kararına nail oldum. Çok teşekkür ediyorum."

Fahri hemşehrilik beratı ve sembolik anahtar

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise “Hepimizin içinde bir hüzün var. Bu akşam bizim için çok zor, sanki ailemizden birisin gönderiyor gibiyiz. Biz bu zaman içerisinde çok uyumlu çalıştık. Temsil ettiğim Urla halkı adına, meclis üyelerimiz ve Urla Belediyesinin tüm çalışanları adına size fahri hemşehrilik beratı takdim etmek istiyoruz. Size her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Demiryürek’e ayrıca kentin sembolik anahtarı armağan edildi.