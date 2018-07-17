Kaza geçiren genç, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Meydana gelen kaza sonucu, otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Murat Erturgut yönetimindeki 34 AKA 50 plakalı lüks otomobil, Mavişehir yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü Murat Erturgut ve yolcu konumundaki Engin Çelenk (23) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan Erturgut, Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine, Çelenk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çelenk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Erturgut’un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da konservatuvar eğitimi gördüğü öğrenilen Çelenk’in yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Engin Çelenk’in yarın Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.