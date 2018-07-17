Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 20:20

Kaza geçiren genç, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde lüks bir otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kaza geçiren genç, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

17 Temmuz 2018 20:20

Meydana gelen kaza sonucu, otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Murat Erturgut yönetimindeki 34 AKA 50 plakalı lüks otomobil, Mavişehir yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü Murat Erturgut ve yolcu konumundaki Engin Çelenk (23) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan Erturgut, Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine, Çelenk ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Çelenk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Erturgut’un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Avusturya’nın başkenti Viyana’da konservatuvar eğitimi gördüğü öğrenilen Çelenk’in yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Engin Çelenk’in yarın Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç