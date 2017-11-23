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23 Kasım 2017 15:32

Kaza sonrasında alev alan kamyondan canlarını zor kurtardılar

İzmir’in Menemen ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kaza sonrasında, kamyon aniden alev aldı.

Kaza sonrasında alev alan kamyondan canlarını zor kurtardılar

23 Kasım 2017 15:32

Kazada, kamyon sürücüsü ve yolcu son anda kurtulmayı başardı.


Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Buruncuk Mahallesi’nde meydana geldi. M.B. (55) yönetimindeki 16 ER 829 plakalı kamyon, Bergama ilçesine seyir halindeyken Buruncuk Kavşağını geçtikten sonra aynı yönde ilerleyen 06 DJ 3973 plakalı tır ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü M.B. bariyerlere çarparak durdu. Kazadan saniyeler sonra ise kamyon motor kısmından alev aldı.



Yolcu ve şoför dehşeti yaşadı


Kazanın şokunu üzerinden atlatan ve yaralanan kamyon şoförü ve yolcu, adeta kamyon içerisinde dehşeti yaşadı. M.B. ve yolcu G.B., hemen saniyeler içerisinde kendini dışarıya atarak canını son anda kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Kamyonun kasa kısmına sıçramadan söndürülen yangın maddi hasara yol açarken, sürücü ve yolcu da derin bir nefes aldı. Kaza sırasında ise trafiğe kapanan yol söndürme çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.




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