Kazada hayatını kaybeden astsubay İzmir'de toprağa verildi

Denizli'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Eyüp Yılmaz, son yolculuğuna memleketi İzmir'de uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Denizli'nin Çivril ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay Eyüp Yılmaz (32) için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Astsubay Yılmaz'ın cenaze namazı, memleketi İzmir Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Yılmaz'ın eşi, annesi, ablaları, akrabaları ve sevenleri katıldı. Astsubayın eşi Tuğçe Yılmaz ve annesi Nurten Yılmaz, tabutun başında uzun süre gözyaşı dökerken, duygu dolu anlar yaşandı.

Kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Yılmaz'ın naaşı Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kazanın geçmişi

Kaza dün saat 19.25 sıralarında Çivril-Uşak kara yolunun Gürpınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril'den Uşak istikametine giden astsubay Eyüp Yılmaz idaresindeki 34 GR 0890 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü olan astsubay Eyüp Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz'ın cesedi sağlık ekiplerine teslim edilmişti.