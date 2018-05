Dr. Namık Çevik için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde tören düzenlendi.

Karşıyaka Atakent’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik için rektörlükte düzenlenen törene Çevik’in ailesinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Erdal Çevik, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Necla Çevik, törende 57 yıllık hayat arkadaşına yazdığı şiiri okuduktan sonra, “Bundan sonra el ele gidemeyeceğiz ancak kalbim onunla gidiyor” ifadelerini kullandı.

Çevik’in yakın arkadaşlarından Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal ise, “Onunla abi-kardeş gibiydik. Bir hekim olarak elimden bir şey gelmemesi çok zoruma gidiyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Erdal Çevik de, “Değerli hocamızı edebi istirahatgahına uğurluyoruz. Her ölüm büyük acıdır, büyük kayıptır. Her acıyı gönlünüzde duyduğunuz büyük gururla birleştirirseniz bunlar çok özel ölümlerdir. Ayrılırken ders verir bu insanlar. Her hatırlandığında bir kez daha o dersi tezekkür edersiniz, tevekkül edersiniz” şeklinde konuştu.

Çevik için Başkent Hastanesinde de tören düzenleneceği öğrenildi. Eski rektör, ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

8 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Atakent’te bir bankadan çıkan Prof. Dr. Namık Çevik, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla geldiği iddia edilen 35 KE 7730 plakalı bir otomobilin altında kalmıştı. 65 yaşındaki Çevik, olay yerinde hayatını kaybetmişti.