Kazada ölen eski rektör toprağa verildi

Dr. Namık Çevik, Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bankadan çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmek isterken Alihan A. idaresindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik için, rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka’da Erdal Besikçioğlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Prof. Dr. Çevik, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze namazına Çevik’in ailesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya ile Çevik’in sevenleri katıldı.