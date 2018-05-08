Kazada ölen profesörün eşiyle dans videosu ortaya çıktı

Dr. Namık Çevik, İzmir’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çevik’in, TÜRYAK 2017 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi’nde Pervane isimli şarkıda eşi ile dans ettiği görüntüler de ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Atakent’te bir bankadan çıkan Prof. Dr. Namık Çevik, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla geldiği iddia edilen 35 KE 7730 plakalı bir otomobilin altında kaldı. Aracın yaklaşık 60 metre sürüklediği 65 yaşındaki Çevik olay yerinde hayatını kaybederken, aynı kazada bir kişinin de kaza sebebiyle şok geçirdiği öğrenildi.

9 Eylül Üniversitesi eski Rektörü olan Prof. Dr. Namık Çevik, 2000 yılında Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevine getirilmişti. Çevik, 2004 yılından itibaren de Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Çevik’in kazada yaşamını yitirmesi, akademi çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Çevik’in sosyal medya hesabında, TÜRYAK 2017 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi’nde Pervane isimli şarkıda eşi Necla Çevik ile dans ettiği görüntüleri yüklediği de görüldü.