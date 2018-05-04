Kazaya giden polis ekipleri kaza geçirdi: 2 yaralı

Kazada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Aliağa’da meydana geldi. Z.G.’nin (45) kullandığı 34 GM 784 plakalı araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve takla atarak durabildi. Kazanın ardından aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden trafik ekipleri kaza tespit tutanağını yazdığı sırada M.E. idaresindeki 35 AV 3609 plakalı araç, polis arabasına arkadan çarptı. Kazada şoför koltuğunda oturan polis memuru S.Y. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı polis Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca takla atan araç sürücüsü Z.G.’nin de hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.