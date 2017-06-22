Kazım Koyuncu Konak’ta şarkılarıyla anıldı

yılında Konak Belediyesi ile İzmir Artvinliler Derneğinin işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Müzisyenler Derneği bünyesindeki müzisyenlerin Kazım Koyuncu anısına şarkılar seslendirdiği etkinlikte, İzmirliler söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ellerinde Kazım Koyuncu posterleri ile caddeyi dolduran kalabalık, Koyuncu’yu müzikle andı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne katılmak üzere şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı etkinliğin açılış konuşmasını İzmir Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Orhan Aksakal yaptı. Aksakal , “Nerede mi Kazım? Kim bilir belki Hopa iskelesinde oturup, Karadeniz’in hırçın dalgalarının tınısını ezgiye dönüştürüyordur" dedi.

Konak Belediyesi adına Kültür Müdürlüğünden Abdullah Tunalı da, yaptığı konuşmada belediye olarak böyle bir anmanın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Tunalı, “Karadeniz’in bir yiğit genci geçti bu dünyadan. Bir müzisyendi, ondan sonra biraz Karadenizli ama hepsinden önce devrimciydi. Metin Lokumcu’ların öğrencisiydi. Bu ülkenin taşına, toprağına, suyuna, en çok insanına sevdalıydı. Yaşasaydı, ‘Adalet Yürüyüşü’nün en önünde olurdu. ‘Bir şey demeden, şikayet etmeden, arkamı dönmeden gidiyorum’ dedi ve gitti. Ama yaşamı ile, sözü ile, gitarı ile, tulumu ile çok şeyler söyledi. Mücadelesi ve hayalleri bize yadigar kaldı” dedi. Etkinlik, gençlerin tulum eşliğinde horon tepmesi ile sona erdi.