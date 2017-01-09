Kedi fobisine kedili terapi

Toplumda daha sık kadınlarda görülen kedi fobisi bir çok birlikteliğe zarar verebilecek boyutlara gelebilirken, Psikolog Pınar Ersöz Tezer, kendi fobisi olan hastaları, evcil kedinin de katıldığı seanslarla terapi ediyor.

Psikolog Pınar Ersöz Tezer, kedi korkusunda kimi insanların kedinin dişlerinden, kimi insanların tüylerinden, kimisinin de çok hızlı olan hareketlerinden endişelendiğini dile getirdi. Tezer, “Kedi fobisi, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kişilerin evinde kedi beslenmesini hedeflemiyoruz tabi ama sokakta gördüğünde rahatsız olmasını engelleyebiliyoruz. Terapilerde kedi kullanabiliyoruz. Alıştırma dediğimiz bir tekniğimiz var. Bu tekniği terapinin son aşamalarında kullanıyoruz. Kediyi adım adım hastaya yaklaştırarak en sonunda da kucağına koyuyoruz. Sonucunda kedi fobisi son buluyor” diye konuştu.



Kedi fobisi günlük uyumu bozuyor

Kedi fobisinin günlük yaşamda ciddi sıkıntılar yaratan bir boyuta ulaşabileceğini açıklayan Psikolog Pınar Ersöz Tezer, “Kedilerden aşırı korkan kişilerin günlük uyumu fazlasıyla bozulmaktadır. Bu kişiler kimi zaman ilişkilerinde büyük problemler yaşayabilir. Genelde bu tip hastalar tedavi olmaya gelmezler lakin günlük yaşamdaki ve ilişkilerindeki sıkıntılar kedi fobisi yüzünden büyüdüyse bizlere başvurabiliyorlar” diye konuştu.



Kedi fobisi ilişkilere zarar verebilir

Tezer, eğer bir kişinin kedi fobisi olan biriyle evliyse tükenmişlik yaşayabildiğini ve aşırı tepkilerinden sıkılabildiğini açıkladı. Tezer, “Kedi fobisi olan hasta, çöp bir restoranda gördüğü bir kediden dolayı çığlık atabilir, masaya çıkabilir ya da çöp kovasından fırlayan bir kediye aşırı tepki verebilir. Apartmanın bahçesinde oturan bir kediden dolayı apartmana giremeyebilir. Bu durumda fobiyi yaşayan kişinin eşi, üst üste gelen problemlerden dolayı tükenmişlik yaşayabilir. İlişki zarar görebilir” dedi.



Anneye duyulan öfke fobinin sebebi olabilir

Geçmişte yaşanan bir travmanın kedi fobisine neden olabileceği gibi anneye duyulan öfke gibi farklı sebeplerin de ortaya çıkabileceğini açıklayan Tezer, “Geçmişte yaşanmış bir travma varsa kedi fobisinin tedavisi çok uzun sürebilir. Anneye duyulan öfke gibi farklı bir sebepte kedi fobisini ortaya çıkarmış olabilir. Çünkü beynimiz birçok şeyi simgeleştirir. Bu simgelerin karşılığı da çoğu zaman hayvanlar olur” diye konuştu.



MDR tedavisi ile kedi fobisinden kurtulun

Psikolog Tezer, MDR terapi tekniğinin hızlı ve etkili yanıt veren bir terapi yöntemi olduğunu söyleyerek, “MDR Terapi Yöntemi, dünya üzerinde birçok ülke tarafından kullanılmaktadır. Bu tedavi, geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgili sorunlarla ilgilenir. Geçmişle ilgili travmaları, şimdiyle ilgili fizyolojik olarak yaşanabilecek belli semptomları ve gelecekle ilgili yaşanabilecek olan sorunları ortadan kaldırır” dedi.