Kelime Bulmaca Aliağalılara keyifli saatler yaşattı

Aliağalıların gönlünde taht kuran sevilen sunucu Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi’nin “Tiyatro Günleri” kapsamında sahne aldı. Açıkhava Tiyatrosu’nda binlerce Aliağalının karşısına çıkan Varol, programı izlemeye gelenlere kelime bulmaca oyununun heyecanını yaşattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yoğun ilgi gören programı seyirciler arasında izledi.

Bilgi ve eğlenceyi aynı anda sunan Varol, interaktif sunumu ve esprili diliyle de izleyenleri keyiflendirdi. Bulmaca meraklılarının akın ettiği programda; Savaş Dağdeviren, Canan Seçgin Ertem, Emine Karakaş, Osman Özcan, Handan Çetiner Şirin, Murat Altınel, Mesut Öztürk, Gülşen Turgut Temiz yarıştı. Kelimeleri en hızlı şekilde tahmin eden ve rakiplerini bir bir eleyen Handan Çetiner Şirin yarışmanın birincisi oldu.

Başkan Acar’dan yarışmacılara teşekkür

Yarışma sonunda Ali İhsan Varol’un daveti üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm yarışmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Aliağa’da gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Serkan Acar, seyircilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Burada hepimiz bir aileyiz. Emin olun ki tek gayemiz sizlerin mutlu olmasıdır. Çünkü sizler her şeyin en iyisine layıksınız” dedi.

Her zaman olduğu gibi Aliağa’da yine çok samimi karşılandığını belirten sunucu Ali İhsan Varol ise, “Aliağalılar beni hemşerileri gibi kabul etti. Buraya her geldiğimde samimi muhabbetlerle geldim. Aliağa’ya bu sene dördüncü gelişim. Yeni dostlar edinerek buradan ayrılıyorum” dedi.

Sunucu Ali İhsan Varol, programın ardından hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.