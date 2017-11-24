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24 Kasım 2017 16:00

Kemalpaşa artık Whatsapp’ta

Kemalpaşa Belediyesi tüm Kemalpaşalıların soru, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması ’Whatsapp’ üzerinden çağrı hattı oluşturdu.

Kemalpaşa artık Whatsapp’ta

24 Kasım 2017 16:00


Kemalpaşa belediyesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı cevap vermek ve çözüm üretmek adına kurduğu Whatsapp iletişim hattı artık hizmette. Bu kapsamda 0537 731 86 86 numaralı Kemalpaşa Belediyesi Whatsapp iletişim hattına akıllı telefonlar aracılığıyla Kemalpaşa sınırlarını kapsayan her türlü talep ve öneriler iletilebilecek. Whatsapp uygulamasını kullanan vatandaşlar belirtilen numaraya mesaj atarak, sorularına yanıt bulacak. Halkla ilişkiler birimi görevlileri vatandaşlardan gelen yazı, görüntü ve video kayıtlarını konuyla ilgili müdürlüğe ileterek, sorunların hızla çözümü sağlayacak. Konuyla ilgili vatandaşlara aynı yolla müdürlük yetkilileri tarafından bilgi verilecek. Kurulan yeni iletişim hattı sorunların çözülmesinde anlık çalışacak. İhbar hattı mesai saatleri içinde, hafta içi 08.30- 17.30 arası hizmet verecek.




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