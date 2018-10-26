Kemalpaşa Belediyesi'nden Cumhuriyet konseri

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Rafet El Roman tarafından bir konser düzenlenecek. Konser, 29 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Kemalpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dev bir organizasyona daha imza atıyor. Kemalpaşa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde halka açık ücretsiz Rafet El Roman konseri düzenleyecek. Sevilen sanatçı Rafet El Roman'ı hayranlarıyla bir araya getirecek olan belediyenin konser organizasyonu, 29 Ekim 2017 Pazartesi günü akşamı Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde başlayacak. Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konser ile Kemalpaşalılar ve İzmirliler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, popüler sanatçı Rafet El Roman'ın sahne alacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserine tüm Kemalpaşalıları ve İzmirlileri davet etti. Uğurlu, kemalpaşa'a merkezden vatandaşlar için araç kaldıracaklarını belirterek "İlçemize kazandırdığımız Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde yapacağımız ilk büyük organizasyon Cumhuriyet konseri olacak. Bunun için her şeyi kusursuz yaparak hemşehrilerimizle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlayacağız" dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm İzmirlilerle birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Başkan Uğurlu, bu milli günde bir arada olacaklarını ifade ederek, şimdiden Kemalpaşa'nın ve Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.