Kemalpaşa Belediyesi'nden okullara temizlik desteği

Kemalpaşa Belediyesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte okullara olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede bulunan tüm okulların bahçe temizliğinin belediye olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Eğitime destek noktasında her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Uğurlu, “Yeni eğitim öğretim yılında, okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda bahçede temizliği, çim biçme, bakım onarım gibi okullarımızın genel temizlik işlerini gerçekleştiriyoruz. Kemalpaşa Belediyesi olarak, eğitime destek noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Okullarımızdan gelen talepleri birer birer yerine getireceğiz. Her şey insanlarımız, çocuklarımız için. Çocuklarımızın iyi eğitim almaları, nezih okullarda okumaları şehrimizin ve ülkemizin geleceği adına büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi'nin eğitime yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Uğurlu, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul müdürlerimiz ile sürekli fikir alış-verişinde bulunuyor ve okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim kalitesini artıracak ve öğrencilerimiz sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlayacak her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye'nin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu kapsamda Kemalpaşa Belediyesi olarak eğitime her alanda destek vermeye devem edeceğiz" ifadelerini kullandı.