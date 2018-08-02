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02 Ağustos 2018 14:41

Kemalpaşa Belediyesi’nden tercih desteği

Kemalpaşa Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için ’Üniversite Tercih Destek Merkezi’ kurdu.

Kemalpaşa Belediyesi’nden tercih desteği

02 Ağustos 2018 14:41


Kemalpaşa Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları konusunda destek oluyor. Gençlerin hayatlarında önemli bir yer tutan üniversite sınavının ardından tercih döneminin başlayacağını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, tercih döneminin başından sonuna kadar öğrencilere uzman eğitmenler tarafından her konuda destek verileceğini söyledi.


Uğurlu, "Hayatlarına yön verecek olan öğrencilerimizin, tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmesini sağlamak ve onlara değerlendirebilecekleri alternatifleri sunmak için Kemalpaşa Belediyesi tarafından 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde ’Üniversite Tercih Destek Merkezi’ kurduk. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlediğimiz hazırlık kursları ve sınav stresini aşarak motivasyonlarını arttırıcı seminerlerle sınavdan önce öğrencilerimizin yanında olduk. Sınavdan sonra da doğru tercih yapabilmeleri için Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri programıyla yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.


Üniversite tercih ve tanıtım günleri programının Kemalpaşa Belediyesi ve Okan Üniversitesi işbirliği 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini de kaydeden Başkan Uğurlu, tercih döneminin başından sonuna kadar öğrencilere uzman eğitmenler tarafından her konuda destek verileceğini sözlerine ekledi.




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