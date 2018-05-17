Kemalpaşa, iftarda buluştu

İşte biz bunun için birlikte büyük bir aileyiz” dedi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından Adnan Menderes Demokrasi Meydanında düzenlenen ilk iftar programı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, il yönetim kurulu üyeleri ve Kemalpaşalıların katıldığı iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yapılan iftarın ardından katılımcılara hitap eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Ramazan ayında yapılan iftar davetine icabet etmenin Allah ve Peygamberine olan sevginin en güzel örneği olduğunu vurguladı.

İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da değinen Başkan Uğurlu, “Rabbim bizlere kesrette vahdet olmayı nasip etsin inşallah” diyerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Başta liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz, herkes Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her defasında ilan ettik. Bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm dünya göz yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır, ilelebet öyle de kalacaktır inşallah.”

Kemalpaşa Belediyesi olarak her daim Kemalpaşalılarla olduklarını belirten Başkan Uğurlu, “Seçildiğimiz günden bu yana ilçemiz için yaptığımız her işe sizlerden bir şeyler kattık ve sizlerle sürekli istişarelerde bulunduk. İlçemizin bütün eksiklerini son 2 yılda tamamlayıp, hizmete açtık. Birçok projemiz alanında Türkiye’nin en büyüğü ve ilki olma özelliğini taşıyor. Mutluyuz çünkü bunları sizler için, sizlerle birlikte yaptık. Allah’a hamd olsun bugün söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir şey yok. Hatta söz vermediğimiz birçok hizmeti de görevimiz olmamasına rağmen yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Ramazan ayında 30 gün boyunca her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kurup hemşerileri ile bir araya geleceğini hatırlatan Başkan Uğurlu, “İlk iftar programımıza katılıp desteklerini esirgemeyen İl Başkanımız Aydın Şengül başta olmak üzere Kadın Kolları Başkanımıza, Gençlik Kolları Başkanımıza, il yöneticilerimize ve çok kıymetli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasına son verdi.

Daha sonra konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Kemalpaşa’da Kemalpaşalılar ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kemalpaşa Belediyemizin ev sahipliğinde mübarek Ramazan ayının ilk iftarını hep birlikte yaptık. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi muhafaza eyleyip yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Katılımınız için sizlere, ev sahipliği için de kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar programının ardından İl Başkanı Şengül, Belediye Başkanı Uğurlu ve beraberindekiler sevgi yolu esnaflarını ziyaret edip Kemalpaşalılarla sohbet etti.