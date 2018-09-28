Kemalpaşa Lojistik Merkezinde altyapı yıl sonunda bitecek

Türkiye'nin en büyük lojistik köyü olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin altyapının çalışmalarının 2. aşamasının yıl sonunda tamamlanacağı ve üst yapı belirleme çalışmalarının başlayacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde lojistik merkez kurma çalışmaları devam ederken, sektör temsilcileri İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde bir araya geldi. “İhtisas Kümelenme Yapımı, İşletimi, Mevzuatı ve Yönetimi Belirlenmesi” konulu panelde, merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vaat ettiği 35 projeden biri olması için çok uğraş verdiklerini kaydeden İZTO Meclis Üyesi Koçali Al, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin İzmir için açıklanan 35 projenin içinde yer alması için çok mücadele ettik. Kazandık ama bu tür büyük yatırımlar uzun süreçler gerektiriyor. Biz bıkmadan usanmadan bu sektör için ne yapabiliriz diye hangi bakan gelirse gelsin hızımızı kesmedik. İzmir'i kamyon kirliliğinde kurtaralım diye 1980'lerin sonunda fizibilite yaptık. Işıkkent'te bir arazi satın aldık. Anadolu'dan her gün gelen 5 bin kamyon kenti kirletiyordu. Biz bu işleri çözdük, becerdik. Işıkkent'te ilk defa bir nakliye borsası oluştu. İzmirliler bunu başardı. 10 bine yakın insan istihdam ettik. Kenti kirletmeden otobandan giriyoruz, yükümüzü alıp gidiyoruz. İzmir artık daralıyor nakliyenin, limanın şekli değişiyor. Kendimizi yeniden yapılandırmak zorundayız. Işıkkent'teki 600 dönüm yer yetmiyor artık bize. Eski Başbakanımız Binali Yıldırım'dan rica ettik ve bugünkü lojistik köy açıklandı. Dünyada çok örneği var. Birçoğunu gezdim” diye konuştu.

“Dört başı mamur sektörel bir proje”

Lojistik Köyü için kamulaştırdıkları alanın 1 milyon 200 bin metrekare olduğunu hatırlatan Ege-Global Lojistik Genel Müdürü Fevzi Akay, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesi ile alakalı yaklaşık 6 yıldır birçok raporlarla, ilgili bakanlıklarla ve yerel idarelerle epey görüşme yaptık. Bu projede yap-işlet-devret olarak düşünülmüş olması sebebiyle bizler de ilk doğru katkı koyabilmek için şirket haline geldik. Kamu yararına dönük, sektörün paydaşlarını eşit hisselerle, birlik beraberlik içinde bir şirket yapısı kurduk. Süreç içinde bizim bu konuları kamu yararına bir yapılanmaya sokmak üzere hükümetimizin başından sonuna kadar gösterdiği iyi niyetli çalışmaların için mümkün olduğu kadar girdik. Eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ın gayret ve katkıları ile bugüne kadar getirdik. Türkiye'de ilk modern örneği orta yere çıkarma gayreti içindeyiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik kısmı ile çalışma sürdürülüyor. Rezerv sahaları ve diğer alanları ile birlikte tüm çalışmaların devlet eliyle yürütülecek bir planlama yapılmasını talep ettik. Devlet bu konuyu ele almış, biz bu meseleleri siyasallaştırmadık. Bu dört başı mamur sektörel bir proje” dedi.

2. Etap yıl sonunda tamamlanıyor

2012 tarihinde altyapı ihalesi yapılan, İzmir'in ilk, Türkiye'nin en büyük lojistik köyünün altyapı çalışmalarının 1. aşamasının tamamlandığını, altyapının 2. aşamasının ise yıl sonunda tamamlanacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü görevlisi Mahsun İzgi, “Kemalpaşa, konumu ve alanı itibariyle bu iş için pilot bölge seçildi. Kemalpaşa'nın 2. etabı yıl sonu itibariyle tamamlanacak. Üst yapı modeli belirlenecek ve yol haritası çizilecek. Özel sektörün beklentileri çok önemli. Bu konuda firma sahiplerinin görüşlerini almak istiyoruz ki, idareye daha doğru bir tablo çizelim ve sorunları çözüp ilerleme kaydedelim” bilgisini verdi.

Ticaret Bakanlığında görev yapan Gülgün Şentekin ise “Dünyadaki örneklerine bakıldığında birçok model var. Altyapısı büyük oranda tamamlandı istiyoruz ki özel sektör ile birlikte çalışalım ve üst yapıyı öyle oluşturalım. Birçok paydaş var. Amacımız üst yapı modeli nasıl olsun? Devamında ne tür teşvikler bekliyorsunuz. Bakanlıktan biz bunları bekliyoruz. Orada yer alan firmaların yönetimde söz sahibi olmasını istiyoruz” dedi.