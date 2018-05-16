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16 Mayıs 2018 09:11

Kemalpaşa, Ramazan’a hazır

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa Belediyesi olarak Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek, 30 gün boyunca her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kuracaklarını söyledi.

Kemalpaşa, Ramazan’a hazır

16 Mayıs 2018 09:11


Kemalpaşa Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı. Maddi ve manevi mükafatların sınırsız olduğu bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmek için belediye olarak her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Kemalpaşa Belediyesi olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu geçirmek ve hemşerilerimizin de huşu içerisinde geçirmesini sağlamak için gerekli bütün çalışmaları yaptık” dedi.


Cami ve ibadethane temizleme ekibinin cami ve ibadethanelerin temizlik ve bakım çalışmalarını yaptığını kaydeden Başkan Uğulu, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Ramazan programı kapsamında her akşam Adnan Menderes Demokrasi Meydanında hemşerilerimiz ile bir araya geleceğiz. Ayrıca eski belde ve köylerimiz olan yeni mahallelerimizde de iftar sofrası kurup vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayının feyiz ve bereketine nail olacağız inşallah” diye konuştu.



“Ramazan paylaşma ve dayanışma ayıdır”


Açıklamasında Ramazan ayının tüm İslam alemi için huzur ve barışa vesile olması temennisinde de bulunan Başkan Uğurlu, “Ramazan ayı paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bizi biz yapan gelenek ve değerlerimiz bu mübarek ayda daha kuvvetli hale gelir. Ramazan ayının milletçe bütünleşeceğimiz, barışın etrafında kenetleneceğimiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu iklimde asıl olan aç ve susuz kalmak değil, Allah’ın rızasını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmektir. Böylesi bir sevgi bizi Hakk’a ve hakikate, insana ve insanlığa daha da yaklaştıracaktır. Bu Ramazan ayında da yine birbirinden güzel etkinlikleri halkımız ile buluşturarak Ramazan ayının maneviyatında uygun geçmesini hedefliyoruz. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan programlar ile hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılması, hem de Kemalpaşalı hemşerilerimize birbirinden güzel programlarla Ramazan sevinci ve coşkusunu bir arada yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için mübarek Ramazan ayının ilçemize, ülkemizde ve tüm İslam aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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