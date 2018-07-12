Kemalpaşa’da 15 Temmuz için programlar belli oldu

Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir" dedi.

Kemalpaşa ilçesinde, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimin 2. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Belediye olarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü dolayısıyla cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulup lokma hayratı gerçekleştireceklerini belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ardından 15 Temmuz şehitlerinin adını taşıyan Kültür Sarayı’nda konferans düzenleyeceklerini vurguladı. 15 Temmuz pazar günü şehitlere saygı yürüyüşü düzenleyeceklerini ifade eden Uğurlu, daha sonra bütün Kemalpaşalılar ile birlikte Konak Meydanı’nda düzenlenen programa katılacaklarını belirtti.

"15 Temmuz bir milattır"

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğunu ifade eden Uğurlu, "15 Temmuz dünya nizamı için de milattır. Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir. Başta ülkemiz ve coğrafyamıza darbe ve darbe girişimiyle nizam verenlere, Türk milletince tarihi bir ders verilmiştir. FETÖ’nün bir ihanet şebekesi olarak başlattığı darbe ve işgal girişimi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizzat millet tarafından bertaraf edilmiştir. İşçi, çiftçi, memur, esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni, Caferi gibi bütün ayrılıklar bir kenara bırakılmış, millet bir olmuş, birlik olmuş, istiklaline sahip çıkmıştır" dedi.

Dünya tarihinde ilk defe bir parlamentonun savaş uçakları tarafından bombalandığına dikkat çeken Uğurlu, "250 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş; al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır.