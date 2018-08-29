Kemalpaşa’da 15 Temmuz Şehitler Parkı hizmete açıldı

Kemalpaşa Belediyesi park, meydan ve yeşil alan çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. İlçeye bağlı mahallelerin neredeyse tamamında vatandaşların dinlenip yeşil dokunun tadını çıkarıp, spor yapacağı, çocukların gönüllerince eğlendiği park alanlarıyla ilgili çalışma yapan Kemalpaşa Belediyesi, ilçe merkezi dahil olmak üzere bağlı mahallelerde 30 yeni park yaparak hizmete sundu.

Yapılan çalışmalarda, canlarını vatan için seve seve feda eden aziz şehitlerimizi unutmadıklarını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Şehitlerimizi Unutmadık. 15 Temmuz Şehitlerimizin aziz hatıralarını anmak adına yapmış olduğumuz parkı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sekiz Eylül Mahallemizde 4 bin metre kare alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde; yeşil alan, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor alanlarının bulunduğu 15 Temmuz Şehitler Parkı hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği parkımızda, çocuklarımız güven içinde oyun parkında vakit geçiriyor. Hanımlar ve beyler ise hem yürüyüş hem de spor yapıyor. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Doğayı ve yeşili koruyarak, insanlarla buluşturmak adına birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Uğurlu, projelerin devam edeceğini bildirdi.