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Kemalpaşa'da 20 bin buluşma

Pazar kahvaltısını vatandaşlarla yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bir yılda 20 binin üzerinde Kemalpaşalıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, pazar kahvaltısını Armutlu Mahallesinde vatandaşlarla yapıp taleplerini dinledi ve çalışmalarını anlattı. Kemalpaşa'a yaptıkları projeleri Kemalpaşalılarla birlikte şekillendirdiklerini belirten Başkan Uğurlu, "İlçemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, güzel şehrin incisi Kemalpaşamıza ne kazandırdıysak hemşehrilerimizle istişare ederek yapıyoruz. İlçemize yaptıklarımızı hem hemşehrilerimizle istişare ettik hem de bu tür organizasyonlara sizlerle bir araya geldik" ifadelerini kullandı.



“Bulunduğumuz yer, makam itibariyle ilçenin dört bir tarafındaki problemleri çözmek en büyük görevimizdir” diyen Başkan Uğurlu, "Son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 20 binin üzerinde çoğunluğu hanım kardeşlerimizden oluşan hemşehrilerimizle gönül sofralarımızda bir araya geldik. Mahalle buluşmaları başta olmak üzere yerel buluşmalar, kahvehane ziyaretleri, ev ziyaretleri ve esnaf ziyaretleri yapıp zaman zamanda kaymakamımızla birlikte bütün kurum müdürlerinin de katıldığı toplantılar ile hanım kardeşlerimiz öncelikli olmak üzere vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik" diye konuştu.


Başkan Uğurlu, konuşmasının ardından mahalle sakinlerini dinledi ve soruları cevapladı.

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