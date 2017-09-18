Kemalpaşa’da 4. Yörük Şenliği

Yörük Şöleni gerçekleştirildi. Şölene eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Kemalpaşa Belediyesi ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan Yörük Derneği ile birlikte 4. Yörük Şöleni düzenlenirken Şölene Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İlçe Kaymakamı Kemal Kızılkaya, çevre il ve ilçelerden gelen Yörük dernekleri temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, belediye başkanı seçildiği günden buyana Kemalpaşa Yörük Derneği’nin düzenlediği bütün organizasyonları birlikte yaptıklarını kaydetti. Uğurlu, "Seçildiğimiz günden buyana bütün organizasyonlarımızı birlikte yaptık. burada olduğumuz müddetçe de yapmaya devam edeceğiz. çünkü biz Yörüklüğü kuru kuruya koyun çobanlığı yada deve hörgücü altında kafayı bulmaktan ibaret görmüyoruz. Yörüklük bizi bin yıldır bu topraklarda var eden ruhun ta kendisidir. Bizler Sultan Alparslan ile beraber Anadolu’ya girmiş ceddimiz Selçuklu’dan ecdadımız Osmanlı’ya kadar 400 tane Yörük çadırı ile dünyaya medeniyet imparatorluğu kurmuş bir ilahi Kelimetullah uğruna anadan yardan ve evlattan vazgeçmiş vatan uğruna, bayrak uğruna toprağın kara bağrına düşmüş ve şehit olmayı bilmiş ruhu Yörüklük olarak kabul ettik. Yörüklük bir ırkiyat meselesinden öte bir ruh meselesidir"dedi.

Nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini de bilemez

Ülkemizin çok zor günlerden geçtiğini vurgulayan Uğurlu, "Bugün ülkemiz belki Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden geçiyor. 100 yıl öncede bu millete karanlık ama nasıl ki Gazi Mustafa kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları Sevr’de çizilen o haritaları yırtıp attıysa bugünde Allah’ın izni ile bu millete çizilmek istenen haritaları yırtıp atacak kudret ve güçteyiz. Bizler hangi mayanın çocuğu olduğumuzu ve hangi topraktan geldiğimizi asla unutmayacağız. Nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. bugün Toros’lardaki Yörük neyse Makedonya’da ki Yörük de odur. Suriye’deki bayır bucaktaki Yörük de odur. Birileri bize "Bizim Suriye’de ne işimiz var. Bizim Irak’ta ne işimiz var" dese de; biz diyoruz ki bre gafiller Yörük gardaşını satmaz. Yörük vatanına, bayrağına ve ezanına sahip çıkar. dünya sırtını dönse de biz Türkmen kenti Halep’e sırtımızı dönemeyiz. Musul ve Kerkük’e sırtımızı dönemeyiz. Bayırbucak dağlarına sırtımızı dönemeyiz. birileri kandil’in sesi olsa da biz Bayırbucak’taki Türkmenlerin sesi olmaya devam ettik ve devam edeceğiz. bu zor dönemde Allah bize kesrette vahdet olmayı nasip etsin. Biz ancak ve ancak çoklukta birlik olursak başarırız" ifadelerini kullandı.

Zapt etmek ayrı, fethetmek ayrı bir şeydir

Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ise, Manisa ve Kemalpaşa’da düzenlenen Yörük şölenlerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davutoğlu, "Bir obadan bir beylik bir beylikten bir devlet, bir devletten bir cihan nizamı ve bir ilahi Kelimettullah davasının takipçisi çıkaran Yörük Türkmen obalarının yiğitleri ve bacıları tarafından düzenlenen bu etkinliklere katılmak beni çok mutlu etti" dedi.

Türkiye’yi ve aziz toprakları vatan kılan Yörüklerin toyunun hiçbir kalıba sığdırılamayacağını belirten Davutoğlu, "Türkmen obaları hep Hoca Ahmet Yesevi’nin kültürel ve manevi mirasını taşımaya çalışmışlardır. Bizler de Allah bizi Hoca Ahmet Yeseve’nin yolundan ayırmasın diye hep dua ettik. bu topraklarda kurulan her devlet bu kültürle kurulmuştur. bu topraklarda kurulan devletin arkasında tabiki büyük ordular vardır. Hoca Ahmet Yesevi’nin duası olmasaydı bu toprakları zapt ederdik ama fethedemezdik. Zapt edenler ile fethedenler arasında fark vardır. Zapt edenler gelir yerleşir bir müddet yaşar ve giderler. Fethedenler ise kıyamete kadar örflerini, toylarını yaşatırlar. Bizlerde atalarımızın izinden gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösteri etkinliği düzenlenirken şölen konserlerle gün boyu devam etti.