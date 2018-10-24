Kemalpaşa'da 6'ıncı bilgi evi açılıyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak, Örnekköy, Yukarıkızılca, Bağyurdu, Armutlu mahallelerinden sonra altında bilgi evinin Ören Mahallesi'nde açılacağı bildirildi.

Kemalpaşa ilçesinde, belediyenin eğitim yatırımları devam ediyor. Bir yandan eğitim kurumlarında tadilatlarını sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, bir yandan da ilçe genelinde bilgi evleri inşa ediyor. İlçe merkezinde yapılan 15 Temmuz Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'nin yanı sıra; mahallelerde de açılan bilgi evleri yerleşim yerlerinin sosyal ve kültürel hayatlarına önemli bir ivme kazandırıyor. Ulucak, Örnekköy, Yukarıkızılca, Bağyurdu, Armutlu mahallelerinde açılan ve hizmete giren bilgi evlerinden sonra altıncı bilgi evinin Ören Mahallesi'nde açılacağı duyuruldu.

Bilgi evlerinde neler yapılıyor?

Bilgi evlerinin çok yönlü olarak tasarlandığını belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bilgi evlerinin kentin eğitim, sosyal ve kültür hayatına adeta renk kattığını vurguladı.

Başkan Uğurlu, "İlçemizin dört bir yanında inşa edilen bilgi evleri ile Kemalpaşa'mızın sosyal ve kültür hayatına da önemli bir ivme kazandırdık. Eğitim ve kültür yatırımı bilgi evleri, ilçemizin sosyal hayatına adeta renk katıyor. İlçe genelinde inşa edilen bilgi evlerinde çocuklarımız ve gençlerimiz için; derslik, bilişim sınıfı, çok amaçlı salon, atölyeler ve birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Bilgi evlerinde ayrıca meslek edindirmeye yönelik kurslar da bulunuyor" diye konuştu.