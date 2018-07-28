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28 Temmuz 2018 15:32

Kemalpaşa’da bilgi evi öğrencilerinin havuz keyfi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bilgi evleri yaz etkinliklerine katılan öğrenciler, kendi yeteneklerini keşfedebildikleri ve geliştirebilecekleri ortamlarda keyifli zaman geçirirken, çocuklar sıcaktan bunalınca da soluğu havuzda alıyor.

Kemalpaşa’da bilgi evi öğrencilerinin havuz keyfi

28 Temmuz 2018 15:32


Kemalpaşa Belediyesi Bilgi Evleri, yaz döneminde adeta çocukların akınına uğruyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Bilgi Evi Yaz Okulları’ndan şu ana kadar bin 500’ün üzerinde öğrenci yaralandığı belirtilirken, burada hazırlanan yaz etkinlikleri sayesinde çocuklar yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçiriyor.


Bu dönemden çocukların en iyi şekilde faydalanabilmesi için bilgi evleri eğitmenleri tarafından dolu dolu bir eğitim programı hazırlandı. Kur’an eğitiminden havuz etkinliklerine, gençlik kamplarından, sosyal kültürel gezilere, eğlenceli oyunlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programda ayrıca; el sanatları, tasarım, yarışmalar, turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetlere yer verildi. Bilgi evleri yaz etkinliklerinde, Kur’an-ı Kerim eğitimi de çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Etkinliklerde sıcak havalardan bunalan çocuklarda, soluğu kimi zaman belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan havuzlarda aldı.




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