Kemalpaşa'da Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ne yoğun ilgi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kente kazandırılan Binali Yıldırım Millet Bahçesi, İzmir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerle yurt dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kemalpaşa ilçesinde, belediye tarafından inşaa edilen ve içerisinde birde gölün yer aldığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi, Kazakistan başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerden İzmir'deki üniversitelere eğitim görmek için gelen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

İzmir, çevre il ve ilçeler başta olmak üzere yurt dışından İzmir'e gelenlerin ilgi odağı haline gelen Binali Yıldırım Millet Bahçesi, doğal güzelliği ile de dikkat çekiyor. Öte yandan, Kazakistan'dan İzmir'deki üniversitelere eğitim germek için gelen öğrenciler, Binali Yıldırım Millet Bahçesi'ni gezdi. Alanda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu tarafından ağırlanan öğrenciler, misafirperverliklerinden ötürü Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu ise "Belediye Başkanımız Arif Uğurlu'nun gayetleri ile ilçemize kazandırmış olduğumuz Binali Yıldırım Millet Bahçesi henüz resmi olarak açılmamasına rağmen vatandaşlarımız ve çevre il ile ilçelerden gelen insanların yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalıyor. Bugün de Kazakistan'dan gelen üniversite öğrencilerini misafir ettik. Tüm İzmirlileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.