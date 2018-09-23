Kemalpaşa'da canlarla aşure etkinliği

Kemalpaşa'da Soğukpınar Mahallesi Tahtacılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından aşure programı düzenlendi. Programa katılarak vatandaşlara bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu belirterek, Türk milletinin aşurenin taneleri gibi çok çeşitli olduğunu vurguladı. Uğurlu, “Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesidir. Milletimiz asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle, aynı sevinci aynı tasayı beraberce paylaşmaya devam etmektedir. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip bulunan aşure gününün birlik ve beraberliğe dayanışma ve kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum” dedi.

Türk milletinin asırlardan beri birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığına dikkat çeken Başkan Uğurlu, “Kerbela'da Hazreti Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum. Allah'ı sevmenin yolu, Allah resulünü sevmekten, onun ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçiyor. Hazreti Hüseyin efendimizin yolu Allah'ın ve Kur'an'ın yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Asırlardan beri Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenen milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.