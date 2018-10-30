Kemalpaşa'da Cumhuriyet coşkusu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Rafet El Roman ile Cumhuriyet konseri binlerce kişiyi Binali Yıldırım Millet Bahçesi'nde buluşturdu.

Kemalpaşa ilçesinde, belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Binali Yıldırım Millet Bahçesi, büyük bir coşku ve heyecana ev sahipliği yaptı. Kemalpaşa Belediyesi'nce açılan kurslara katılan kursiyerler için düzenlenen; yarışmalar, halk oyunları gösterisi ve kortej yürüyüşünün ardından millet bahçesi içerisinde bulunan açık hava gösteri alanında başlayan program Rafet El Roman Konseri ile devam etti.

"PKK paçavraları altında poz verip Cumhuriyetçiyim diye geçinenlerden değiliz"

Konserde konuşma yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılını hep birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uğurlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemalpaşa Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Binali Yıldırım Millet Bahçemiz'de ülkemizin 95. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte siz kıymetli hemşehrilerimizle kutluyoruz. Biz birileri gibi PKK paçavraları altında poz verip Cumhuriyetçiyim diye geçinenlerden değiliz. Biz hem gerçekten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet'e bağlı hem de gösterdiği yoldan ilerleyen bilinçli bir nesiliz. İşte görüyorsunuz bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. bu coşku ve heyecanı sizlerle bir arada yaşamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kemalpaşa Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu aziz vatanda milletimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konserde Cumhuriyet coşkusu tavan yaptı

Rafet El Roman konseriyse renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçı, en güzel parçalarını Cumhuriyet Bayramı'na özel söyledi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, Cumhuriyet'in 95. yılını konserle kutlamanın da mutluluğunu yaşadı.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkanı Arif Uğurlu da, sanatçıya çiçek ve plaket takdimi yaptı.