İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemalpaşa'da evde sağlık hizmetleri takdir topluyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, evde bakım ve sağlık hizmetlerini başarıyla sürdürülürken, ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile temizlik ihtiyaçları gideriliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, evde bakım ve sağlık hizmetlerini başarıyla sürdürülürken, ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile temizlik ihtiyaçları gideriliyor.


Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile temizlik ihtiyaçlarını gideren Kemalpaşa Belediyesi, evde hizmet ile de vatandaşların planlanan tedavisinin takibini ve uygulamasını yapıyor.


Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi; yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde yalnız bırakmıyor. Merkez birimi hemşire hizmeti ile serum, iğne, pansuman gibi sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşlara yardımcı oluyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca; hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda bilgilendirmeler de yapılıyor. Bu durum, vatandaşlardan da takdir topluyor.


"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hizmet siyasetimizin temel noktasıdır" diyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, evde bakım ve sağlık merkezinin çok önemli bir görev yürüttüğünü vurguladı. Uğurlu, "Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımızın kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bunların yanında vatandaşlarımıza koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmeti, tam donanımlı ambulanslarımızla ücretsiz hasta nakil hizmeti ve tıbbi danışma hizmeti de veriyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı, binalar, yollar, parklar yapmak değil. Bunun yanında gönüller de yapmamız gerekiyor. Bir insanımızın dahi derdini hafifletiyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.