Kemalpaşa'da halk gününe yoğun ilgi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk günü programına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçede vatandaşlarla 'Halk Günü' buluşmalarına devam ediyor. Başkan Uğurlu, mesaisinin büyük çoğunluğunu hemşehrileri ile geçirirken, Uğurlu, sabah mesaisine esnaf ve vatandaşlarla başladı. Uğurlu'ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başkana sorunlarını da iletti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Hizmetkârlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için bir yandan ilk günkü aşk ve gayretle çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da her daim her şartta milletimizi ihmal etmiyor ve sürekli bir araya geliyoruz. Hiçbir zaman hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık, yalnız bırakılmadık her zaman bir ve beraber olduk. Bu kapsamda her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 'Halk Günü' programımız kapsamında hemşerilerimizle bir araya gelip talep ve beklentilerini dinliyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşa Belediyesi olarak her alanda büyük değişim ve dönüşüm yaptıklarını belirten Başkan Uğurlu, bununla birlikte vatandaşları hiç ama hiç ihmal etmediklerini kaydetti. Uğurlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız fiziki yatırımlarla Kemalpaşa'mızı yeniden inşa ederken yürüttüğümüz sosyal politikalarla ihmal etmemeye özen gösterdiğimiz hemşehrilerimize bizleri yalnız bırakmadıkları ve dualarını eksik etmedikleri için sonsuz teşekkür ediyorum."