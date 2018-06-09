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09 Haziran 2018 12:21

Kemalpaşa’da iftar yemekleri belediyeden

Kemalpaşa belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara iftar vaktinde sıcak yemek dağıtıyor.

Kemalpaşa’da iftar yemekleri belediyeden

09 Haziran 2018 12:21


Kemalpaşa’da belediye ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara iftar vaktinde sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Her gün belirlenen noktalarda sıcak yemek dağıtımı yapan görevliler yaşlı ve engelli vatandaşların da evlerine kadar yemek ulaştırıyorlar. Mahalle muhtarlıkları tarafından Kemalpaşa Belediyesine bildirilen ihtiyaç sahiplerine büyük bir özenle hazırlanan yemekler, iftardan bir saat önce belediye görevlileri tarafından dağıtılıyor.


Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yaptığı açıklamada, her gün çorba, yemek ve pilavdan oluşan menüyü evlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.




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