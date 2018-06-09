Kemalpaşa’da iftar yemekleri belediyeden

Kemalpaşa’da belediye ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara iftar vaktinde sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Her gün belirlenen noktalarda sıcak yemek dağıtımı yapan görevliler yaşlı ve engelli vatandaşların da evlerine kadar yemek ulaştırıyorlar. Mahalle muhtarlıkları tarafından Kemalpaşa Belediyesine bildirilen ihtiyaç sahiplerine büyük bir özenle hazırlanan yemekler, iftardan bir saat önce belediye görevlileri tarafından dağıtılıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yaptığı açıklamada, her gün çorba, yemek ve pilavdan oluşan menüyü evlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.